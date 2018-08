Furto in un’abitazione, arrestato un 39enne pregiudicato

La polizia di Stato arresta un uomo per furto.

Il personale della Squadra Mobile ha proceduto all’arresto di un trentanovenne pregiudicato, originario di Sassari. L’uomo è stato catturato in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Sassari, che ha disposto la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali, di cui beneficiava in alternativa alla pena relativa a precedenti condanne.

Nel periodo in cui fruiva del beneficio, l’uomo, anziché intraprendere seriamente un percorso di riabilitazione, si è reso responsabile di un furto in un’abitazione nella periferia di Sassari. Identificato dalle immagini registrate dall’impianto di video sorveglianza, è stato ripreso mentre, in compagnia di un complice, si introduceva all’interno dell’abitazione. L’uomo ora dovrà rispondere anche di questo reato che andrà ad aggiungersi ad una corposa lista di precedenti.

