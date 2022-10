Assolto un imprenditore di San Teodoro.

Dopo un calvario giudiziario durato 6 anni, un imprenditore edile di San Teodoro è stato assolto dalle accuse formulate da un operatore di Abbanoa.

Nei giorni scorsi, il giudice del tribunale di Nuoro ha condiviso quanto sostenuto dall’avvocato dell’imprenditore. Ovvero che l’uomo non avesse alcun interesse ad impossessarsi abusivamente dell’acqua. Così come non c’è stata alcuna condotta fraudolenta visto che la linea principale corre in aperta campagna.