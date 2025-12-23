Furto a Olbia, scassinata un’auto e rubati 200 euro di regali di Natale

La denuncia di un furto in auto a Olbia.

Una donna di Olbia ha denunciato di aver subìto il furto dei suoi regali dalla sua auto, a pochi giorni da Natale. Attraverso i social la vittima ha raccontato che il fatto è accaduto il 21 dicembre scorso, nei parcheggi superiori del centro commerciale Conad. Il furto, che è stato anche denunciato alle forze dell’ordine, è accaduto intorno alle 20.

La vittima ha raccontato sui social che la sua macchina, una Panda, è stata scassinata per prelevare circa 200 euro di regali, più la spesa. Così ha rivolto un appello chiedendo a ”chiunque possa avere informazioni o pensa di aver visto qualcuno, di informarmi senza esitazione; chiedo cortesemente anche massima condivisione”. Nel suo post si è lamentata anche del livello di sicurezza in città e non ha nascosto la sua rabbia verso l’autore del furto che resta ancora ignoto. Lo sfogo e il rispettivo appello ha avuto centinaia di condivisioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui