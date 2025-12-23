Svolta per il cimitero di Palau, arriva una nuova gestione

Nuova gestione per il cimitero di Palau

A Palau il cimitero di via Capo d’Orso si rinnova: arriva una gestione triennale per garantire decoro e dignità. La Giunta ha approvato le linee di indirizzo che guideranno l’affidamento dei servizi cimiteriali per il prossimo futuro, ponendo l’accento sulla necessità di trasformare il luogo del riposo eterno in uno spazio di assoluto decoro, ordine e rispetto.

La scelta dell’Amministrazione è quella di proseguire sulla strada dell’esternalizzazione, una formula già sperimentata negli anni scorsi che ha permesso di mantenere standard elevati. Tuttavia, il nuovo indirizzo non si limita a una semplice conferma, ma punta a un potenziamento complessivo delle prestazioni offerte alla cittadinanza.

L’affidamento riguarderà la cura a 360 gradi della struttura. Non si tratterà solo di garantire la pulizia sistematica degli spazi e dei viali, ma di assicurare una manutenzione costante delle aree verdi, elemento fondamentale per preservare l’atmosfera di raccoglimento che il luogo richiede. Parallelamente, la ditta incaricata dovrà occuparsi con precisione della gestione degli accessi, regolando con puntualità l’apertura e la chiusura dei cancelli.

Le novità tecniche

Un punto cruciale del nuovo capitolato riguarda le operazioni tecniche: dalle inumazioni alle tumulazioni, passando per esumazioni e traslazioni, ogni attività sarà gestita da personale esperto. In particolare, è stata prevista la presenza obbligatoria di un necroforo qualificato, una figura professionale in possesso di tutte le certificazioni e gli attestati previsti dalle normative vigenti, a garanzia di competenza e rispetto dei protocolli.

Per assicurare la massima efficienza e permettere una programmazione di lungo periodo, il Comune ha stabilito una durata del servizio di trentasei mesi. L’appalto coprirà infatti un intero triennio, con decorrenza dal primo gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028.

Questo investimento sulla memoria e sul rispetto dei defunti comporterà un impegno economico complessivo stimato in 138mila euro. La cifra, interamente finanziata dal bilancio comunale, testimonia la volontà dell’ente di non risparmiare sulla qualità di un servizio così delicato e sentito dalla comunità gallurese. Con questa mossa, Palau si assicura una gestione professionale e continuativa, sollevando i cittadini da preoccupazioni legate all’incuria e garantendo a chiunque varchi la soglia di via Capo d’Orso un ambiente sereno e dignitoso.

