Le ipotesi sul furto nel presepe di Cala Moresca.

Nei giorni scorsi era stato denunciato un furto nel presepe in legno di Cala Moresca. Si tratta di un piccolo presepe con elementi in legno, creato da alcuni volontari della zona. Un regalo alla comunità e ai passanti, oltre che un omaggio al Signore e alla Natività, tradizione fortemente radicata nel territorio.

Un fatto che aveva sconvolto tutti, per la cattiveria e anche per lo sfregio gratuito, per il voler a tutti i costi oltraggiare qualcosa a cui la maggioranza della comunità tiene e in cui crede fortemente. L’ipotesi più gettonata, quella dell’atto vandalico compiuto con disprezzo da un teppistello senza scrupoli, però, potrebbe non essere quella giusta.

Ecco il vero colpevole.

La scorsa notte, infatti, una volontaria ha immortalato il presunto colpevole: proprio una volpe. Le volpi, infatti, popolano la zona e lei ne conosce le abitudini. E il suo sospetto si è materializzato. Si tratta di animali notoriamente dediti ai furti di piccoli oggetti, che trasportano nella propria tana, principalmente per giocarci e farci giocare i cuccioli. Prediligono piccoli oggetti in cuoio o plastica, ma anche gli oggetti colorati in legno esercitano su di loro un certo fascino.

