Il presepe di Berchidda preda dei vandali, danneggiata una statua

Il presepe di Berchidda preda dei vandali.

Un brutto inizio di 2022 per il presepe di Berchidda che è stato preda dei vandali. Ignoti hanno danneggiato e rimosso una delle statue del presepe che per il paese rappresenta da sempre un vanto e un orgoglio. Grande tristezza in paese per l’amara scoperta e soprattutto per chi ha messo a disposizione il proprio impegno per la realizzazione del presepe.

“I presepi sono per Berchidda un fiore all’occhiello – commentano con dalla Proloco – . Chiunque, da chi ha cucito il bottone più piccolo a chi ha costruito l’impalcatura più imponente, chiunque abbia dato il proprio contributo merita il rispetto che Berchidda non ha dimostrato. Non vogliamo sminuire i fatti, vogliamo che il nostro messaggio sia forte. Non si tratta di bravate goliardiche, di scherzi, di ragazzate di poco conto. Ogni parola di condanna è superflua davanti alla descrizione che le vostre azioni danno di voi: questo gesto vile e sterile vi definisce. Vi auguriamo che possiate ritrovare la gioia di vivere in una comunità arricchendola con il vostro talento, non saccheggiandola, depredandola e calpestandola”.