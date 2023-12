Le case più belle e più addobbate di Natale a Olbia.

Anche quest’anno a Olbia è cominciata la gara delle case più belle e più addobbate. Sono sempre di più le abitazioni, in ogni quartiere della città, in cui sono state installate luminarie colorate per addobbare le pareti, con babbi Natale che scendono e salgono nelle pareti e vari complementi che rendono ogni casa unica.

Questo Natale abbiamo potuto ammirare di nuovo la palazzina di via Imperia, conosciuta come la “casa dei Babbi Natale” o semplicemente come la casa più bella e illuminata di Olbia a Natale. Ma non è sola, perché sono tante le case che le fanno compagnia, anche se si trovano in diversi quartieri della città. È tornato un forte spirito natalizio anche nella casa di via Veronese, che spicca per i suoi toni blu che mettono molta allegria e serenità.

Durante le Feste anche il quartiere San Simplicio si distingue per i suoi colori e le sue luci, nella fila di case basse tra via Diaz e via Duca D’Aosta. Nel quartiere ci sono anche tante case in diverse traverse che hanno deciso di accendersi per Natale. Nonstante le tante problematiche del quartiere, durante le festività natalizie c’è una forte atmosfera di festa che trasforma il rione in una vera e propria attrazione del centro storico.

Quest’anno abbiamo potuto notare che anche a San Vittore il proprietario della magnifica villetta poco fuori da Olbia ha deciso di addobbare la propria dimora con decorazioni che la rendono veramente scintillante. E quest’anno la meravigliosa “gara” natalizia alla casa più bella e più addobbata è uscita dai confini cittadini, raggiungendo anche Loiri.

Foto: Alessio Guddelmoni Fonte: Olbia – Quartiere San Simplicio (FB)

