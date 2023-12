I supermercati e i centri commerciali di Olbia che restano aperti a Natale

I supermercati aperti a Natale a Olbia.

Natale è arrivato, ma come sempre, e c’è chi aspetta l‘ultimo giorno per fare compere, che si tratti di regali o di alimenti che mancano per completare il menù delle festività, a volte diventa una vera e propria impresa trovare un negozio aperto per potersi salvare in “zona Cesarini”. Molti supermercati chiudono il 25 dicembre, ma alcuni restano aperti per accogliere i “ritardatari” o a chi servono alcune cose che non hanno comprato nei giorni scorsi.

Una piccola lista.

A Olbia alcuni supermercati hanno deciso di restare aperti anche il 25 dicembre, secondo gli orari indicati online. Non chiudono i due Spazio Conad, situati nei centri commerciali Terranova e Olbia Mare. Entrambi seguono gli orari 8-21, tuttavia l’orario potrebbe variare. In centro storico il SuperPan ha deciso di restare chiuso nel giorno di Natale, così come Lidl in via degli Astronauti.

A Natale chiude anche Md in zona aeroporto e quello in zona Basa, ma resta aperto quello di via Barcellona. Chiudono gli Eurospin, e il Romagnolo di viale Aldo Moro ma resta aperto quello di via Vicenza.

