Un presidio ad Arzachena per il G20 delle spiagge.

Il sindacato Itb si lamenta per essere stato escluso dagli appuntamenti del G20 delle spiagge di Arzachena e annuncia un presidio di protesta. “G20 delle spiagge senza ascoltare la maggioranza dei balneari – attacca il segretario regionale Itb Italia, Francesco Gambella -. Il 5 di maggio, nell’auditorium di Arzachena, si terrà una tavola rotonda aperta alle associazioni di categoria, dal titolo “Sfide e prospettive”. Iniziativa positiva, con uno slogan invitante. Peccato che Itb Italia, unitamente alla maggioranza delle sigle in rappresentanza della categoria dei balneari, non sia stata inviata. Risulterebbe, invece, la partecipazione di una sola associazione”.

“Una mancanza che intendiamo condannare fermamente. Proprio in un momento in cui si affrontano sfide e, soprattutto, prospettive, si è deciso di fare ancora più buio sul nostro futuro. Si rinuncia alla pluralità di opinioni e di visioni: aspetti fondamentali che servono a costruire concretamente il tanto agognato sviluppo consapevole del turismo balneare”.

La protesta contro i Pul

“Non si può parlare di turismo balneare quando alcuni Comuni prevedono nei Pul la cancellazione di concessioni ed il taglio della metà di quelle rimanenti – continua Gambella -. Non si può parlare di sviluppo del turismo balneare quando, nella programmazione di quei Comuni che, in estate, ricevono 300mila turisti, non si prevedono i servizi di base come docce, spogliatoi e bagni. Tutto ciò è totalmente contrario al concetto di sviluppo ed accoglienza”.

“È impensabile che, per un chiosco di 10 mq sul demanio, si debba richiedere il parere a 12 Enti in conferenza di servizi, e due anni e mezzo di tempo per poter chiudere l’iter autorizzativo. Il 5 maggio avremmo anche ricordato ai presenti che il mercato della droga in Italia vale 13 miliardi di euro, denaro che, attraverso banche con sede nel centro America, vengono poi in buona parte reinvestiti in ristoranti sul demanio, stabilimenti balneari che, cosa nota, rappresentano le più efficaci lavatrici per la mafia“.

“Dalle ore 10.30 ci sarà un presidio dei balneari contro il Pul di Arzachena, contro la Bolkestein. E in totale disaccordo contro l’organizzazione del G20 spiagge – conclude Francesco Gambella -. Che non ha invitato diverse associazioni di balneari privandoci della possibilità di portare al tavolo le nostre considerazioni, una censura inaccettabile”.

