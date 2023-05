Partire dai pavimenti per un terrazzo in stile moderno

Non c’è niente di meglio di un terrazzo per la propria casa, soprattutto adesso che iniziano le belle giornate. Se si ha la fortuna di poter contare su uno spazio esterno che arricchisce il proprio ambiente domestico, si ha anche il dovere di renderlo il più possibile vivibile e bello. Per farlo si parte dai pavimenti.

Sono tantissime le opzioni disponibili, motivo per cui la scelta di quella giusta diventa sempre piuttosto complicata: formati, colori, decori, ma anche effetti si abbinano ad un contesto piuttosto che ad un altro e sono numerose le condizioni da considerare. Se si sta pensando ad esempio di creare ambiente outdoor in stile moderno ad esempio è necessario prendere in considerazione molte varianti.

Eppure se si sceglie con consapevolezza, è possibile creare uno spazio esterno in cui trascorrere momenti di relax perfetti, in cui dedicarsi alle proprie passioni.

Uno spazio esterno che risponda alle nostre esigenze

Prima di partire con le possibili opzioni per i pavimenti, è fondamentale considerare le abitudini di tutti i giorni e le nostre passioni; solo in questo modo è possibile stabilire un punto di partenza per trovare lo stile preciso che può interessarci: rustico chic, oppure minimale, oppure ancora uno dal gusto più tradizionale, e molto altro ancora. Possiamo così visualizzare lo stile del pavimento che può avere un miglior effetto.

Un esempio? Se vogliamo un terrazzo sgombro e ricco di spazio per fare esercizio fisico, possiamo scegliere uno stile più minimale; se invece desideriamo un’area in cui far valere il nostro pollice verde, creando una giungla urbana, possiamo optare per uno stile più bohemienne. Allo stesso tempo bisogna considerare quanto usiamo il terrazzo, se solo nelle giornate calde, oppure in ogni periodo dell’anno.

Il gres porcellanato effetto pietra come soluzione elegante

Parlando di materiali, il gres porcellanato è sicuramente la scelta più indicata, poiché offre oltre ad un’ampia varietà di scelte stilistiche anche una praticità che si adatta perfettamente ad un ambiente outdoor. I pavimenti da esterno in gres, come quelli in vendita da Iperceramica sono infatti resistenti alle intemperie ed all’umidità.

Per quanto riguarda lo stile, un’idea elegante è sicuramente l’effetto pietra: di ispirazione naturale, rimanda a contesti di campagna affascinanti ed è sicuramente una scelta suggestiva. Sono tantissime le finiture disponibili, a partire dalla pietra leccese, caratterizzata da un luminoso e caldo beige, fino alla quarzite, dal grigio intenso e dalle classiche venature.

L’effetto pietra è versatile e si adatta a terrazzi di dimensioni differenti: basta infatti trovare il formato giusto per far risaltare il contesto e la colorazione migliore da accostare agli arredi ed alle pareti. Questa soluzione può infatti essere anche utilizzata per spazi ridotti, per renderli più accoglienti, l’ideale se si punta anche ad un piccolo spazio verde.

L’effetto legno per un ambiente sofisticato

Con il gres è possibile anche godere del calore del parquet in un ambiente esterno. Il normale legno sarebbe messo in seria difficoltà dall’umidità eccessiva ed al gelo dei periodi invernali e non solo: anche la movimentazione degli arredi, degli attrezzi per la manutenzione oppure dei vasi, metterebbero a dura prova questo materiale. Con il gres effetto legno invece si può avere il colpo d’occhio elegante tipico del parquet, rendendo il terrazzo una sorta di salotto esterno, in cui passare momenti di vero relax.

Arricchire con arredi ed accessori

Dopo aver scelto il pavimento giusto si può passare alla scelta degli arredi più adatti a dare l’atmosfera che desideriamo. Se per esempio abbiamo optato per un pavimento effetto pietra, potrebbe essere una perfetta idea creare un angolo aperitivo dove accogliere gli ospiti, sfruttando cuscini colorati e lucine. L’effetto legno invece può essere invece bene abbinato a sdraio e lettini bianchi e creare un ambiente del tutto simile alle terrazze delle baite.

