Gaia Costa, proseguono le indagini: fissata la data dei funerali

I funerali di Gaia Costa a Tempio Pausania.

Saranno celebrati martedì 15 luglio, alle 17:30, nella cattedrale di San Pietro a Tempio Pausania, i funerali di Gaia Costa, la giovane travolta e uccisa da un Suv a Porto Cervo nei giorni scorsi. Il feretro sarà esposto sin dalle 10 del mattino, permettendo alla città di rendere l’ultimo saluto a una ragazza la cui vita è stata spezzata troppo presto, in circostanze ancora da chiarire.

Il dolore composto dei familiari.

Intorno a Gaia si stringono il dolore composto della madre Debora, del padre Alfredo, del fratello Roberto e dei numerosi familiari che ancora faticano a credere a quanto accaduto. Una sofferenza condivisa da un’intera città, toccata profondamente dalla tragedia e dalle tante manifestazioni di affetto che in queste ore stanno giungendo alla famiglia, la quale ha espresso gratitudine ma ha scelto di rinunciare alle condoglianze formali.

Sul fronte delle indagini, resta alta l’attenzione degli inquirenti, che stanno vagliando ogni dettaglio per ricostruire con precisione la dinamica dell’impatto. Decisive potrebbero rivelarsi le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti nei pressi del luogo dell’incidente. Le telecamere avrebbero immortalato l’intera sequenza, fornendo elementi utili a chiarire il comportamento dell’automobilista, la manager tedesca Vivian Spohr, moglie del Ceo di Lufthansa.

La ricostruzione del drammatico incidente.

Secondo le prime ipotesi, la donna si sarebbe inizialmente fermata per far attraversare alcuni pedoni, ripartendo però senza accorgersi che anche Gaia stava attraversando in quel momento. Solo dopo alcuni metri si sarebbe resa conto dell’impatto. Al centro delle verifiche c’è anche il cellulare della conducente, per capire se una possibile distrazione possa aver giocato un ruolo determinante nella tragedia.

In attesa dei risultati dell’autopsia, prevista per domani, e degli ulteriori accertamenti tecnici sul veicolo, Tempio si prepara a dare l’addio a una giovane vita infranta, in un pomeriggio che si preannuncia carico di silenzio, commozione e domande ancora senza risposta.

