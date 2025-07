Dolore ad Arzachena per la morte dei giovani nell’incidente.

L’ennesimo tributo di sangue sulla strada statale 125, crocevia di sogni infranti per chi cerca fortuna in Costa Smeralda. La dinamica da chiarire, l’ombra di una strada maledetta e la fragilità di un futuro negato. Arzachena si stringe attorno alle famiglie dei ragazzi, membri attivi di una comunità profondamente colpita dal dolore.

La domenica mattina che avrebbe dovuto aprire una nuova settimana di lavoro in Costa Smeralda si è trasformata in un incubo di lamiere contorte e sirene assordanti. Alle porte di Arzachena, sul famigerato rettilineo di Malchittu della statale 125, si è consumata l’ennesima, brutale tragedia della strada. Due giovani vite, entrambe di origine marocchina e residenti ad Arzachena, di soli 17 e 18 anni, sono state spazzate via in un istante. Un terzo ragazzo, appena sedicenne, lotta disperatamente tra la vita e la morte all’ospedale di Sassari.

L’impatto, violentissimo e frontale, è avvenuto intorno alle 8:15. La Ford Fiesta, su cui viaggiavano i tre amici, stava uscendo da Arzachena ed era diretta verso Baia Sardinia, quando si è scontrata con un Suv MG che proveniva in senso opposto di marcia, con a bordo due donne straniere, ora ricoverate ma fortunatamente non in pericolo di vita. La Ford Fiesta, secondo le prime ricostruzioni, per ragioni ancora al vaglio della Polizia Stradale, si è scontrata con il Suv. Un urto devastante che ha trasformato i veicoli in un ammasso irriconoscibile di metallo, testimonianza muta di un destino crudele.

Le vittime, giovani e con il desiderio di costruirsi un futuro in Italia, erano profondamente integrate nella comunità di Arzachena e stavano raggiungendo il parco acquatico di Baja Sardinia, l’Acquadream, dove avevano trovato un’occupazione stagionale. Un percorso quotidiano, tante volte compiuto, che oggi si è rivelato un ultimo, fatale viaggio.

Tra le possibili cause la velocità e l’asfalto insidioso sotto la lente.

Sul luogo dell’incidente, lo scenario era di desolazione: i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine hanno lavorato incessantemente per ore. L’elisoccorso ha trasferito il 16enne in condizioni disperate, mentre le due donne del Suv sono state trasportate, seppur in codice rosso, negli ospedali di Olbia e Nuoro. La statale 125 è rimasta interrotta, in attesa che i rilievi potessero fare piena luce su una dinamica che, purtroppo, si aggiunge a una lunga lista di tragedie in un tratto stradale noto per la sua pericolosità.

Le indagini della Polizia Stradale si concentreranno su più fronti per determinare le cause esatte del sinistro. Oltre alla presunta velocità elevata, una costante purtroppo in molti incidenti gravi, un ruolo cruciale potrebbe averlo giocato la strada resa insidiosa dalla pioggia caduta poco prima. L’asfalto bagnato riduce drasticamente l’aderenza, aumentando il rischio di perdita di controllo del mezzo, specialmente in curve o in caso di brusche frenate. Un fattore che, sommato all’andatura, potrebbe aver contribuito fatalmente alla tragedia.

Il dolore di una comunità.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità marocchina di Arzachena e dei dintorni, che ora piange i suoi due giovani. Famiglie e amici si stringono nel dolore, uniti da un senso di perdita e incredulità di fronte a un futuro così bruscamente negato. I ragazzi erano conosciuti e apprezzati, e il loro tragico destino ha lasciato un vuoto incolmabile in chi li conosceva.

Arzachena e l’intera Gallura piangono ancora una volta i suoi figli, soprattutto i più giovani, strappati alla vita in incidenti che spesso sembrano il triste epilogo di una combinazione fatale tra velocità, distrazione e infrastrutture che, a tratti, non perdonano errori. Le indagini cercheranno di stabilire ogni dettaglio, ma la verità più amara resta incisa sull’asfalto: due ragazzi non torneranno a casa, e un altro giovanissimo combatte la sua battaglia più dura, con l’eco di una Costa Smeralda che si sveglia sotto il segno della morte e del lutto.

