I residenti in Gallura al primo gennaio 2024 sono 158.916

I residenti in Gallura sono 158.916 al primo gennaio 2024, secondo i dati Istat elaborati dalla Comunicazione e Centro studi del Cipnes Gallura. C’è stato un aumento dello 0,27% rispetto al 1 gennaio 2023 (425 abitanti in più). Più consistente risulta l’aumento rispetto al primo gennaio 2021: +1,04% per 1.641 abitanti in più.

Il Comune più popoloso è Olbia, con 61.495 abitanti al 1 gennaio 2024 (+0.53% sul 1 gennaio 2023). Seguono Arzachena con 13.407 abitanti (+0,05%), Tempio Pausania con 13.120 abitanti (-0,89%) e La Maddalena con 10.573 abitanti (-0,33%).

Olbia è l’unica città della Sardegna che cresce: è una tendenza che avanti da anni, se non da decenni, soprattutto con l’arrivo di nuovi abitanti dal resto della Sardegna, d’Italia e del mondo

Gli abitanti della Sardegna

Parliamo prima dei dati generali. Gli abitanti della Sardegna sono 1.569.832 all’inizio del 2024. C’è stata una diminuzione dello 0,53% rispetto al 1 gennaio 2023 (8.314 abitanti in meno). Ancora più marcata quella rispetto al primo gennaio 2021: -1,27% per 20.212 abitanti in meno. In tre anni, dunque, la Sardegna ha perso oltre 20 mila abitanti per l’aumento della mortalità, a fronte di un netto calo delle nascite.

Abitanti stranieri in Gallura e in Sardegna

I residenti stranieri in Gallura sono 11.795 al primo gennaio 2024 e rappresentano il 7,4% della popolazione totale. Rispetto al 1 gennaio 2023 sono aumentati del 2,98%; mentre rispetto al primo gennaio 2021 la crescita è del 6,99%. Questa tendenza si conferma, e anzi consolida, nel resto dell’Isola. I residenti stranieri in Sardegna sono 52.878 al 1 gennaio e rappresentano il 3,36% della popolazione totale. Sono in crescita sia rispetto al 2023 (+5,31%) che al 2021 (+7,21%).

Comuni in crescita:

Trinità d’Agultu e Vignola: 6.72% (+149 abitanti)

Budoni: 5.77% (+301 abitanti)

Loiri Porto San Paolo: 5.15% (+183 abitanti)

San Teodoro: 3.76% (+185 abitanti)

Padru: 3.66% (+74 abitanti)

Olbia: 2.58% (+1.547 abitanti)

Santa Teresa Gallura: 1.88% (+93 abitanti)

Badesi: 1.04% (+19 abitanti)

Palau: 0.56% (+23 abitanti)

Arzachena: 0.52% (+70 abitanti)

Monti: 0.43% (+10 abitanti)

Aggius: 0.43% (+6 abitanti)

Aglientu: 0.34% (+4 abitanti)

Comuni in decrescita:

Telti: -0.40% (-9 abitanti)

Alà dei Sardi: -0.73% (-13 abitanti)

Golfo Aranci: -0.75% (-18 abitanti)

Sant’Antonio di Gallura: -1.17% (-17 abitanti)

Luogosanto: -1.26% (-23 abitanti)

La Maddalena: -1.39% (-149 abitanti)

Calangianus: -1.53% (-59 abitanti)

Berchidda: -2.09% (-55 abitanti)

Tempio Pausania: -2.40% (-323 abitanti)

Oschiri: -3.42% (-105 abitanti)

Buddusò: -3.44% (-126 abitanti)

Bortigiadas: -3.80% (-28 abitanti)

Luras: -3.97% (-98 abitanti)

