Auto contro un palo sui moli di Santa Teresa, ci sono due feriti

Incidente con due feriti a Santa Teresa

Violento incidente in riva al mare a Santa Teresa (e non a Porto Cervo, come precedentemente comunicato), un’auto è finita contro un palo e sono feriti entrambi gli occupanti del mezzo. Un’Audi è finita su un’aiuola lungo i moli di Porto Cervo. L’impatto è stato violento e il mezzo ha abbattuto un palo dell’illuminazione.

Secondo le prime informazioni a bordo ci sarebbero stati un 22enne di Codrongianos e un sassarese di 46 anni. Entrambi avrebbero riportato gravi conseguenze e sono intervenute due ambulanze per soccorrerli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

