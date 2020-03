I comuni della Gallura al voto.

Otto comuni della Gallura al voto nel 2020, ma sulla data non c’è ancora certezza. Le elezioni si sarebbero dovute tenere questa primavera, ma probabilmente saranno spostate a dopo l’estate. I comuni che andranno al voto in Gallura sono: Tempio, Sant’Antonio, Berchidda, Aggius, Bortigiadas, Oschiri, Buddusò, Luogosanto.

Molti i sindaci uscenti che si ricandideranno, tra cui quello di Berchidda Andrea Nieddu, di Sant’Antonio Carlo Viti, di Luogosanto Agostino Piredda e di Aggius Nicola Muzzu.

Non si potrà ricandidare, invece, il sindaco di Buddusò Giovanni Antonio Satta. Al suo posto potrebbero concorrere l’ex consigliere provinciale di Sassari Antonio Marrone e il consigliere comunale di Olbia Massimo Satta.

Più incerta la situazione a Bortigiadas, dove dopo tre mandati il sindaco Emiliano Deiana non si potrà ricandidare, così come quella di Oschiri. Per Tempio si candiderà il vicesindaco uscente Giannetto Addis, che guida il Comune dopo la nomina di Andrea Biancareddu ad assessore regionale.

(Visited 211 times, 244 visits today)