La richiesta del Comune.

“I lavoratori del sistema sanitario e sociosanitario devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale per garantire la propria salute e quella dei pazienti che assistono:guanti,mascherine, occhiali e ogni altro dispositivo indispensabile per continuare a prestare assistenza ecure in sicurezza”.

La richiesta è stata inoltrata dal vice sindaco Gianni Addis alla Regione e alla competente Assl di Olbia.

