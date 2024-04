Torneo mondiale Manlio Selis, i baby calciatori invadono la Gallura

In Gallura l’edizione 2024 del torneo Manlio Selis

Al via nei campi della Gallura la ventisettesima edizione del Torneo mondiale di calcio Under 14 Manlio Selis. Alcune tra le più importanti realtà professionistiche italiane e straniere e le società dilettantistiche nazionali faranno tappa in Gallura dal 24 al 27 aprile 2024. L’evento, che gode del patrocinio Figc, LND, Lega Serie A e Lega Serie C, è sponsorizzato dalla Regione Sardegna, per la quale è punto di riferimento nella programmazione sportiva e turistica. Il Main Sponsor della manifestazione è il prestigioso marchio francese di abbigliamento sportivo Le Coq Sportif, che con il Torneo Selis condivide valori e ideali sportivi. Grazie alla partnership con Veo, le gare potranno essere viste in diretta streaming. Il Torneo farà anche parte del gruppo social Cronache di Spogliatoio community.

I campi della Gallura coinvolti

Allo stadio Biagio Pirina di Arzachena, alle 16:45, la prima partita tra Roma e la GR11. E sempre al Biagio Pirina si disputerà la Finalissima del 27 aprile alle ore 17:00. Diversi i campi della Gallura coinvolti. Altri sette i Comuni che ospiteranno gli incontri nelle proprie strutture: Olbia, Loiri Porto San Paolo, Buddusò, Luras, Budoni, Monti e Calangianus. Le società italiane e straniere a sfidarsi saranno 40 e, per la prima volta nella storia del Torneo, sarà presente una squadra sudamericana, il Talleres di Cordoba. Le squadre saranno divise in dieci Gironi da quattro, senza tener conto del peso calcistico delle realtà di appartenenza. La squadra vincitrice si aggiudicherà il prezioso trofeo firmato da Cerasarda, azienda leader mondiale nel settore della ceramica.

L’edizione del 2023 del Manlio Selis

Il ventiseiesimo Torneo Selis è stato vinto dall’A.S. Roma, che nell’affollato stadio Nino Marconi di Tempio, ha battuto l’Atalanta 3 – 0. La loro bacheca, dunque, è stata arricchita per la seconda volta dal 2010 da un prestigioso trofeo in ceramica oro e rosa realizzato, anche per il 2023, da Cerasarda.

