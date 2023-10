Diversi gatti sono stati uccisi a Tempio.

Alcuni gatti sono stati uccisi in modo barbaro a Tempio. Le foto choc, che girano sui social, risalgono ai giorni scorsi e ritraggono tre felini morti uno a canto all’altro in un cortile. Le immagini sono raccapriccianti e in città gira voce che stanno avvelenando gli animali.

Nella foto circolata nei giorni scorsi si vedono addirittura tre gattini morti, probabilmente dopo aver consumato bocconi avvelenati e si tratta di felini di proprietà. “Questo è quello che accade a Tempio Pausania – si lamenta una donna che ha diffuso le foto sui social -. I gatti a casa loro vengono avvelenati nel giardino da un essere indescrivibile che merita di essere punito”.

Il post è diventato virale, ma ancora è sconosciuto l’autore del gesto. Sul web, a seguito della pubblicazione delle foto, è nata una polemica molto forte con persone che riferiscono di altri gesti simili a distanza di pochi giorni e si invocano denunce contro ignoti. “Qualche mese fa anche alla mia povera Trilly e altri 2 gattini la stessa cosa”, denuncia una residente.

