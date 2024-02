Ferite da arma da taglio su un 70enne in casa a Olbia

di Giovanna Tamponi

I carabinieri hanno messo i sigilli al civico 25 di via Marche a Olbia dove un 70enne è stato trovato ferito e portato in ospedale. Sarebbero stati i carabinieri a chiedere l’intervento del 118 e un’ambulanza è arrivata lì verso le 16. L’uomo potrebbe essere stato aggredito in un momento precedente, ma quando è stato soccorso e portato in ospedale gli è stato assegnato un codice giallo.

Le ferite principali sono alle mani e alle braccia, contusioni e ferite da taglio. Da chiarire ancora la dinamica, su cui i militari hanno mantenuto il massimo riserbo. Già in passato quel portoncino era stato oggetto di un attentato incendiario e lì vicino c’era stata un’auto data alle fiamme.

