Olbia, la città delle auto in fiamme: ennesimo attentato nella notte

Non si placa la scia di auto in fiamme a Olbia

I vigili del fuoco non si annoiano di notte a Olbia, sta diventando la città delle auto in fiamme: stanotte l’ennesimo episodio. Tra ritorsioni, vendette, gelosie, racket, minacce o debiti possono essere tanti i motivi che muovono le mani degli incendiari. Di sicuro c’è che sono tante le auto distrutte dalle fiamme nel giro di pochi giorni. Stanotte l’emergenza si è spostata in via Modena.

Qui le fiamme hanno distrutto un’auto, ne hanno danneggiato un’altra parcheggiata vicino e hanno raggiunto la finestra al piano terra di un’abitazione. La squadra dei vigili del fuoco è entrata in azione verso le 3 di stanotte e ha limitato i danni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno cercando di capire le cause di questi roghi.

Non ci sono ancora elementi certi sulle cause di questo fuoco, ma viene difficile pensare che a Olbia ci siano così tanti casi di autocombustione. Tra l’ultimo giorno del 2023 e il primo dell’anno ci sono stati due mezzi aggrediti dalle fiamme. Il 15 gennaio le auto prese di mira sono state addirittura 5 e nella notte tra domenica e lunedì altri cinque mezzi sono andati bruciati.

