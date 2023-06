Loiri, lavori di collegamento alla nuova rete idrica: quartiere senz’acqua

I lavori di collegamento alla rete idrica di Loiri.

Oggi i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento della nuova rete idrica realizzata in via Leonardo Da Vinci all’incrocio con via Pertini a Loiri Porto San Paolo. Le operazioni saranno eseguite tra le 13 e le 17: durante questa fascia oraria sarà necessario eseguire la chiusura dell’erogazione nelle due strade interessate, in via Donatello e traverse.

Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24.

I lavori in corso rientrano nel programma delle manutenzioni straordinarie di Abbanoa. Lo studio dell’intervento è stato effettuato dai tecnici del “Distretto 7“, competente per il territorio, che hanno individuato le problematiche all’origine di frequenti disservizi all’utenza e programmato gli interventi mirati a migliorare l’approvvigionamento con la sostituzione integrale delle reti e degli allacci che alimentano le singole utenze.

Le vecchie tubature erano state realizzate in materiali ormai inadeguati: erano numerose le rotture e le segnalazioni di ostruzioni che limitavano il servizio alle utenze. Le nuove reti sono state realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta.

