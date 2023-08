Zambrotta in Costa Smeralda per insegnare il calcio a grandi e piccini

L’iniziativa del calciatore Gianluca Zambrotta in Costa Smeralda.

Gianluca Zambrotta andrà in Costa Smeralda con un’iniziativa bellissima. Presso il lussuoso 7Pines Resort a Baja Sardinia, guidato da Vito Spalluto, è stata lanciato un evento entusiasmante in collaborazione con Luca Allegrini, fondatore de Il mondo di Scimpa.

Questa opportunità permette di imparare dalle leggende dello sport come Gianluca Zambrotta nel calcio e Jury Chechi nella ginnastica, il tutto in un’atmosfera divertente anche durante una vacanza in famiglia in uno dei resort più affascinanti della Costa Smeralda.

Dal 1 al 5 agosto, sia bambini che adulti avranno la straordinaria occasione di perfezionare le proprie abilità nel calcio e nel padel sotto la guida esperta di una stella internazionale del calibro di Gianluca Zambrotta. Questo campione, noto per il suo ruolo in squadre di prestigio come la Juventus, il Milan e il Barcellona, ha guidato la nazionale italiana alla vittoria della Coppa del Mondo nel 2006.

La Gz19 Football Legend Academy di Zambrotta sarà ospitata presso il resort 7Pines, offrendo un’esperienza unica sia per i giovani ospiti del resort che per i visitatori esterni. Zambrotta sottolinea l’importanza di creare un’esperienza completa e coinvolgente per i partecipanti, mettendo in primo piano non solo l’aspetto sportivo, ma anche l’arricchimento personale.

Il direttore del resort, Vito Spalluto, evidenzia l’approccio aperto dell’hotel e la sua integrazione nella comunità locale. Il resort si definisce “a porte aperte”, con un forte legame con il territorio, dall’utilizzo di prodotti locali al personale prevalentemente sardo. Questa iniziativa non è riservata solo agli ospiti del resort, ma è aperta anche ai residenti di Arzachena e delle zone circostanti, che possono usufruire dei servizi offerti, inclusi gli Academy.

Dopo l’esperienza con il campione del calcio Zambrotta, sarà la volta di un altro grande nome dello sport, Juri Chechi, campione di ginnastica artistica, che guiderà un’academy di calisthenics a fine agosto. L’opportunità di apprendere da queste leggende sportive e migliorare le proprie abilità durante una vacanza lussuosa rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di sport di tutte le età.

