Prosegue la vacanza di Ronaldo e Georgina in Sardegna.

Georgina e Ronaldo (e figli) continuano a rilassarsi nelle acque della Gallura. La famigliola si è fermata a bordo del loro yacht davanti all’arcipelago di La Maddalena concedendosi tuffi nelle acque cristalline delle isole.

I due hanno pubblicato tanti scatti delle loro vacanze, mostrando anche il loro fisico perfetto e impeccabile, ormai abbronzatissimo. Ronaldo è molto affezionato a La Maddalena, infatti ha trascorso qui molte vacanze anche negli scorsi anni. A bordo del suo Azimut Grande, ormai è di casa e conosce bene la zona.

La loro vacanza è una delle più invidiate al mondo, proprio per la scelta della location incantevole. Infatti, la famiglia non si fa mancare proprio nulla. Prima nelle acque blu di Tavolara, dove si sono scattati parecchie foto, ora in uno dei luoghi più belli della Gallura. Non si sa quanto dureranno le vacanze di Ronaldo e Georgina, ma sembrerebbe che si fermeranno in Sardegna per un po’.

Intanto, La Maddalena continua a collezionare campioni. Al ristorante La Scogliera sono arrivati anche il portiere brasiliano del Liverpool e la Padula l’attaccante del Cagliari. Gli scorsi giorni hanno mangiato l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, Karim Benzema e i campioni dell’argentina, tra cui Julian Alvarez del Manchester City.

