Oftal del Sole, a Olbia una spiaggia dove i disabili potranno andare da soli

Via alla raccolta fondi per il lido Oftal del Sole a Olbia

Il lido Oftal del Sole di Olbia, dal 2015 specializzato nell’accoglienza delle persone disabili, diventerà un luogo unico per l’offerta di attrezzature e assistenza specifiche. La spiaggia dista pochi chilometri da Olbia ed è previsto anche un servizio di trasporto. Il progetto, supervisionato e certificato da Cesvi, sarà finanziato da un’iniziativa di crowdfunding sostenuta dal Gruppo Intesa Sanpaolo, aperta a privati cittadini e imprese

Lo stabilimento Oftal del Sole in Sardegna punta a diventare un luogo di riferimento per le persone disabili, per la possibilità unica di godere con la massima autonomia possibile della bellezza della costa nord orientale dell’isola. Il lido, a pochi chilometri da Olbia, è nato nel 2015 con l’obiettivo di rendere accessibili a tutti, inclusivi e gratuiti i benefici dell’elioterapia. Il nuovo traguardo per lo stabilimento è dotarsi di attrezzature speciali, come le sedie job per la discesa in acqua, e di un servizio di assistenza specifico, grazie al supporto di un team di volontari e professionisti formati per gestire le esigenze individuali di chi lo frequenta.

Questo permetterà di godere del momento di svago o di vacanza in modo confortevole e gratificante, alleggerendo il carico delle famiglie e dei caregiver, che non saranno obbligati a presenziare in spiaggia.

È prevista anche l’organizzazione di un servizio di trasporto, dall’abitazione privata o dalla struttura residenziale fino alla spiaggia. Partner dell’iniziativa è la Cooperativa sociale Villa Chiara di Olbia (www.cooperativavillachiara.it), che dal 2013 gestisce servizi socio assistenziali ed educativi per disabili, minori e anziani, in strutture residenziali e centri diurni ludico-ricreativi, di aggregazione sociale e culturale. La Cooperativa persegue il benessere generale per la persona, la famiglia e la comunità favorendo la piena integrazione, impegnandosi nel promuove la cooperazione e crescita sociale a livello locale, regionale e nazionale.



Il progetto sarà finanziato attraverso una raccolta fondi già attiva su For Funding (www.forfunding.it), la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’obiettivo è raccogliere 100.000 euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini e imprese. La Banca partecipa attivamente devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo.

Ci sono ancora 60 giorni di tempo per donare online o attraverso gli sportelli Bancomat del Gruppo Intesa Sanpaolo. Sul sito web di For Funding–Formula, una pagina dedicata al progetto mostra l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/lido-per-tutti

Il ruolo della Fondazione CESVI (www.cesvi.org), organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo, è dare supporto a Intesa Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato.

“Il progetto Un lido per tutti rappresenta la possibilità di trasformare un sogno in realtà. Il sogno è quello condiviso da anni tra volontari e amici disabili dell’Oftal e di Villa Chiara di poter vivere la vacanza estiva in maniera più inclusiva e soddisfacente possibile, in uno spazio allestito e gestito per dare confort e accessibilità all’arenile e al mare, indistintamente rispetto alla tipologia di bisogno della persona. Questo sogno viene coltivato e portato avanti con innumerevoli iniziative da tutti noi dell’associazione e dalle famiglie dei nostri amici. Il contributo che può dare una raccolta fondi come questa è determinante, perché accorcia le distanze tra realtà e sogno”, dichiara Salvatore Acca, Vice-presidente della cooperativa Villa Chiara e presidente di Oftal Sardegna.

“Siamo orgogliosi di sostenere un progetto così importante per la comunità e le famiglie – sottolinea Stefano Cappellari, responsabile della Direzione Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna Intesa Sanpaolo -. In collaborazione con Fondazione CESVI, che garantisce per la trasparenza delle iniziative finanziate, abbiamo selezionato Un lido per tutti perché risponde in maniera innovativa al bisogno di assistenza ma anche di autonomia delle persone. Offre loro un momento di sollievo ed un incoraggiamento a far proprie la bellezza dei luoghi sardi, in cui anche noi operiamo”.

