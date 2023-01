Addio a Gianni Griseri.

Lutto in Costa Smeralda per la scomparsa del pasticcere Gianni Griseri. Con sua moglie Franca gestiva da 35 anni la pasticceria Lu Pasticciu di Castel Cervo, dove entrambi sono conosciuti come dei maestri nel settore.

La pasticceria aveva conquistato non solo i vip, ma anche la celebre guida Pasticceri&Pasticcerie Gambero Rosso. Il locale era stato inserito nell’elenco dei migliori del 2023, ricevendo il riconoscimento delle “due torte”.

Proprio a Natale in un articolo de L’Unione Sarda si parlava della maestria con cui anche quest’anno confezionava panettoni, deliziando tantissimi palati, lavorando anche alla Vigilia. Gianni era infatti un grande lavoratore, che faceva con passione. Un pezzo di storia della Costa Smeralda che se ne va lasciando un vuoto incolmabile. “Un’altra grande perdita per la nostra comunità”, lo salutano così gli amici e i conoscenti che lo ricordano come il più grande pasticcere Smeraldino.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui