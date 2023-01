La Befana arriva a Calangianus: presepe vivente e regali per i bambini

La Befana di Calangianus.

Al via venerdì 6 gennaio la seconda giornata di “Pasca di Natali in Carrera”, l’evento organizzato a Calangianus dall’associazione Turistico-Culturale Contiamoci, con l’arrivo della Befana. L’appuntamento è costituito da un presepe vivente allestito nei locali dell’antico convento dei frati cappuccini del XVIII secolo e nelle abitazioni limitrofe, arricchito dalla presenza di antichi mestieri, concerti itineranti e balli.

Il fine dell’evento è la valorizzazione del centro storico, la storia e le tradizioni gastronomiche. Tante le associazioni del paese coinvolte nell’iniziativa, le quali proporranno degustazioni di diversi piatti tipici del territorio tra i quali zuppa gallurese, chjusoni, cocchi imbuttiti.

In giornata per onorare l’Epifania, è previsto l’arrivo dei tre Re Magi e della Befana che offrirà regali ai bambini. Il calendario comincerà alle 11:30, con l’arrivo di “li tre Re” a cavallo da piazza Santa Giusta verso la mangiatoia. Dalle 11:30 al Chiostro dell’Ex Convento ci sarà uno spettacolo di ballo con i danzatori della scuola di ballo New Dance Gallura.

Appuntamenti anche il pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, con lo spettacolo itinerante dei canti a ghitterra di Vincenzo Murino. Dalle 15:30 si terrà un’esibizione itinerante del Coro di Loiri, mentre dalle 17:30 c’è l’arrivo della Befana di Calangianus con tante sorprese per i più piccini. La serata proseguirà con Lu Baddatoggju con la fisarmonica di Gian Franco Salis, dalle ore 20. Gli orari degli spettacoli in programma sono indicativi e potrebbero subire variazioni. Le date delle manifestazioni potrebbero subire variazioni in relazione alle condizioni metereologiche.

