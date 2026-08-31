Giorgia Meloni non resiste e torna in vacanza a La Maddalena

Giorgia Meloni di nuovo a La Maddalena.

Giorgia Meloni si è talmente innamorata di La Maddalena da essere tornata in vacanza per qualche giorno di relax. La premier è stata avvistata tra le vie della città per godersi il suo secondo soggiorno con la figlia Ginevra, dopo la sua prima visita i primi di agosto, seguiti da una polemica. Per trascorrere gli ultimi giorni di questa lunga stagione, la presidente del Consiglio, ha approfittato di tre giorni lontani dai suoi impegni istituzionali.

La sua nuova vacanza.

La bellezza dell’arcipelago ha affascinato nuovamente la premier e la bambina, che hanno trascorso giornate semplici tra mare, bagni, uscite in gommoncino e pranzi al sacco, tenendosi lontane dalla politica. A inizio agosto la premier aveva visitato l’isola e aveva alloggiato al Grand Hotel Ma&Ma. Dopo poche settimane la presidente del Consiglio non ha resistito alle bellezze maddalenine e ha deciso di tornare.

Sabato scorso, 29 agosto, la presidente del Consiglio ha condiviso del tempo con la sorella, anche lei in vacanza nell’isola: insieme hanno cenato alla Perla Blu e poi passeggiato in centro ascoltando musica dal vivo in Piazza 23 Febbraio, mimetizzandosi tra folla e turisti. Questo secondo soggiorno a breve distanza dal primo conferma il forte legame nato con il territorio, scelto di nuovo per ricaricare le energie prima del rientro agli impegni istituzionali.

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