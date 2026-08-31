Incendi Gallura, il vento fa tremare la costa: paura e evacuazioni a San Teodoro e Budoni

Incendi nel territorio della Gallura.

Dopo settimane segnate da un’intensa ondata di caldo e temperature record, l’arrivo improvviso del vento ha riacceso l’incubo degli incendi in Gallura. La combinazione tra vegetazione arida e raffiche insistenti ha creato le condizioni ideali per la rapida propagazione delle fiamme, mettendo a dura prova il sistema d’emergenza regionale e gettando nell’apprensione residenti e turisti.

Due vasti roghi.

Nella giornata di oggi la situazione si è fatta particolarmente critica con due roghi distinti esplosi a breve distanza l’uno dall’altro. A Budoni il fuoco ha interessato la località Li Cucutti, minacciando da vicino diverse abitazioni civili. Sul posto è intervenuta d’urgenza la squadra 9A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola, supportata dai barracelli locali, con l’obiettivo prioritario di erigere una barriera a difesa delle case e contenere il fronte del rogo.

Contemporaneamente, un vasto incendio si è sviluppato nell’agro della vicina San Teodoro, in località Li Petrinieddi. Qui le fiamme hanno aggredito un’area in cui la macchia mediterranea s’intreccia con insediamenti abitativi e strutture agricole. Per fronteggiare l’avanzata del fuoco è scattata una complessa operazione coordinata dal Corpo Forestale tramite la stazione di Siniscola. Il dispositivo aereo ha visto l’impiego iniziale di un elicottero biturbina As332 Super Puma decollato dalla base operativa di Alà dei Sardi, a cui si è resa ben presto necessaria l’aggiunta di due Canadair per effettuare sganci dall’alto e rallentare l’avanzata delle fiamme.

E’ emergenza.

L’emergenza ha spinto la Sala Operativa Unificata Permanente a disporre immediate misure a tutela della popolazione: i carabinieri hanno evacuato a scopo precauzionale una struttura riconducibile a un’azienda agricola della Coldiretti e si sono registrate evacuazioni cautelative anche presso alcune abitazioni nella zona della Cinta. Le squadre a terra e i mezzi aerei continuano a lavorare incessantemente per circoscrivere i fronti e mettere in sicurezza l’intero territorio.

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