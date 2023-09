Un giovane di Olbia è stato indagato.

Un ragazzo di 25 anni, originario di Olbia e appartenente a una famiglia ben conosciuta in città, è oggetto di un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. L’accusa che pende su di lui riguarda la presunta creazione di una vasta rete di ricatti sessuali nei confronti di circa venti ragazze, alcune delle quali minorenni.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe ottenuto materiale fotografico e video esplicitamente sessuali, in cui le sue vittime erano ritratte in stato di nudità. Successivamente, stando a quanto riporta il quotidiano L’Unione Sarda, avrebbe richiesto e ottenuto prestazioni sessuali in cambio dell’assicurazione che il contenuto non sarebbe stato diffuso online. In caso di rifiuto, minacciava di pubblicare il materiale compromettente.

Tutti gli altri casi di ragazze coinvolte in questa trappola sessuale sono emersi a seguito di una denuncia iniziale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui