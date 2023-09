Aprire un agriturismo, cosa serve e consigli utili

Avete un notevole apprezzamento per la natura, così come apprezzate quelli che sono i sapori genuini e l’ospitalità più tradizionale è quella che vi affascina di più? Sono proprio queste le ragioni che, spesso e volentieri, spingono a scegliere di aprire un agriturismo. Non c’è dubbio che si tratta pur sempre di scelte estremamente complicate: per questo motivo, conviene cercare più info su www.interaliaimmobiliare.com.

Come si può aprire un agriturismo: i passi necessari

Per poter provvedere all’apertura di una simile attività, ecco che bisogna sempre e comunque adeguarsi a un determinato standard. Tutto questo chiaramente si riferisce e vale anche nel settore degli agriturismi.

Il primo passo è sempre quello di provvedere all’apertura di una partita IVA. Esattamente al pari di quanto avviene per ogni altra attività di carattere tipicamente imprenditoriale, ecco che l’apertura di un agriturismo prevede come primo requisito quello di aprire un’apposita partita IVA. Solo in questo modo si potrà rendere effettiva e legale la propria posizione, altrimenti in Italia non si può aprire nessun tipo di agriturismo.

Il secondo passo è quello di completare l’iscrizione al registro delle imprese. Si tratta di un adempimento che, spesso e volentieri, si tende a dare fin troppo per scontato. Invece, non è affatto così. Anzi, bisogna sempre ricordarsi come la registrazione deve essere portata a termine presso la Camera di Commercio di competenza, quindi dove si ha la propria sede, allegando tutti i documenti che vengono richiesti per un simile passaggio.

Il terzo passo è quello che prevede l’apertura di un conto fiscale. Tra i requisiti che probabilmente in tanti non conoscono, quando si avvicinano all’idea di aprire un agriturismo, è quello legato alla necessità di aprire un conto fiscale. Non è altro che un mero conto virtuale, che somiglia in tutto e per tutto a un conto bancario, al cui interno si effettua la registrazione di debiti e crediti con l’Agenzia delle Entrate.

Il quarto passo è quello di completare l’iscrizione al registro regionale degli operatori agrituristici. Successivamente, si deve anche effettuare apposita richiesta al Comune per lo svolgimento dell’attività. Questo ente pubblico provvederà al rilascio di un apposito ok di tipo amministrativo, che serve per poter avviare l’attività.

Che tipo di terreno serve per un agriturismo

Come si può facilmente intuire, l’agriturismo rientra nelle attività agricole e, di conseguenza, presenta un legame molto forte e stretto con il territorio. Di conseguenza, qualora la vostra intenzione fosse quella di dare il via all’attività di somministrazione di cibo e di bevande, è chiaro che servirà anche dimostrare di occuparsi della coltivazione di una porzione di terreno che serve proprio alla soddisfazione di tale esigenza.

Sul territorio italiano sono in vigore delle tabelle standard, con cui si possono effettuare adeguati calcoli e misurazioni in relazione al quantitativo di terreno di cui si ha bisogno per provvedere all’apertura di una simile attività. È chiaro che tutto varia anche in base alla tipologia di coltura, senza dimenticare la presenza di specifici animali che si ha intenzione di allevare, così come del tipo di attività nel suo complesso.

Ed è proprio all’interno di tutte queste tabelle che è presente una stima di tutte quelle che sono le ore di lavoro che servono per lavorare una certa superficie di terreno. Occhio a cominciare a lavorare su dei terreni eccessivamente estesi, visto che poi si dovrà provvedere alla sua coltivazione e fare in modo che diventi produttivo e bello.

Dando uno sguardo a quelli che sono gli adempimenti di carattere burocratico che servono per completare l’apertura di un agriturismo troviamo senza dubbio l’iscrizione a enti come INPS e INAIL. Poi è necessario fare richiesta di varie autorizzazioni, tra cui quella dei Vigili del Fuoco e quella per l’installazione di cartelli e insegne al Comune. Poi, serve dotarsi di apposito e specifico libretto di idoneità sanitaria.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui