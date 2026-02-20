Morte giovane skipper, l’indagata: “Non lavorava qua”. La famiglia smentisce

Le indagini sulla morte di Giovanni Marchionni.

Va avanti l’inchiesta sulla morte di Giovanni Marchionni a Portisco, con l’iscrizione nel registro degli indagati Annalaura Di Luggo, armatrice dello yacht dove lavorava il 21enne deceduto nel tragico incidente sul lavoro. Sul luogo sono ripresi i nuovi accertamenti tecnici, per accertare le cause della morte del giovane di Bacoli che lavorava come skipper sul motoscafo tuttora sotto sequestro.

Tra le novità c’è l’intervento degli ispettori dello Spresal della Asl di Olbia, chiamati per la prima volta a effettuare verifiche sulla sicurezza sul lavoro a bordo. L’imprenditrice indagata invece sostiene che il giovane era a bordo come ospite non per lavorare. Dichiarazioni che sono state smentite dalla famiglia del ragazzo e dal sindaco di Bacoli.

L’obiettivo dell’ispezione è quello di analizzare nel dettaglio la posizione lavorativa della vittima, ricercando documentazione utile a chiarire i contorni contrattuali e professionali del suo impiego. Alle operazioni, tuttora in fase di svolgimento, partecipa anche l’avvocato Giampaolo Murrighile in rappresentanza dell’armatrice.

