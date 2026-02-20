Il Comune di Aggius apre le domande per il contributo alle famiglie

Il contributo alle famiglie del Comune di Aggius.

Il Comune di Aggius ha reso noto che i nuclei familiari, inclusi quelli monogenitoriali, possono presentare domanda per il contributo previsto dall’avviso pubblicato. La misura, cumulabile con altre agevolazioni finanziarie di analoga finalità, viene riconosciuta ai nuclei che rispettano i requisiti indicati nel bando, con importi differenziati a seconda del numero di figli: 600 euro mensili per il primo figlio nato, adottato o in affido preadottivo e 400 euro mensili per ciascun figlio successivo.

Coloro che hanno già usufruito del beneficio negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 devono presentare nuovamente la domanda. L’intera istruttoria del procedimento è curata dal Comune, che verifica la residenza effettiva e la partecipazione del nucleo familiare ai servizi locali, come l’iscrizione dei minori a nidi, scuole primarie o secondarie. Questa procedura intende garantire il perseguimento dell’obiettivo della misura, ovvero sostenere la stabilità abitativa e favorire il radicamento nei territori maggiormente esposti al rischio di spopolamento. Le domande devono essere compilate utilizzando l’apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Aggius e consultabile online sul sito istituzionale www.comuneaggius.it.

