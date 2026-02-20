Il Comune di Aggius apre le domande per il contributo alle famiglie

Aggius

20 Febbraio 2026

di Pietro Serra

Il contributo alle famiglie del Comune di Aggius.

Il Comune di Aggius ha reso noto che i nuclei familiari, inclusi quelli monogenitoriali, possono presentare domanda per il contributo previsto dall’avviso pubblicato. La misura, cumulabile con altre agevolazioni finanziarie di analoga finalità, viene riconosciuta ai nuclei che rispettano i requisiti indicati nel bando, con importi differenziati a seconda del numero di figli: 600 euro mensili per il primo figlio nato, adottato o in affido preadottivo e 400 euro mensili per ciascun figlio successivo.

Coloro che hanno già usufruito del beneficio negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 devono presentare nuovamente la domanda. L’intera istruttoria del procedimento è curata dal Comune, che verifica la residenza effettiva e la partecipazione del nucleo familiare ai servizi locali, come l’iscrizione dei minori a nidi, scuole primarie o secondarie. Questa procedura intende garantire il perseguimento dell’obiettivo della misura, ovvero sostenere la stabilità abitativa e favorire il radicamento nei territori maggiormente esposti al rischio di spopolamento. Le domande devono essere compilate utilizzando l’apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Aggius e consultabile online sul sito istituzionale www.comuneaggius.it.

