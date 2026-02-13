Perde il controllo dell’auto e va a sbattere, paura a Olbia

Incidente stradale a Olbia.

Questo pomeriggio, alla periferia di Olbia, si è verificato un incidente stradale. Stando alle prime informazioni, il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un altro. Nel sinistro, avvenuto in via Nievo, è rimasto ferito lievemente il conducente.

Sul posto è arrivata la Polizia locale di Olbia e i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la causa dell’incidente che, pare, sia dovuta alla guida in stato di ebbrezza. Il sinistro ha destato tanto spavento sulla via, dove alcuni abitanti hanno sentito il forte rumore prodotto dallo schianto dell’auto.

