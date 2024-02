Satta (AS-PLI): “In tanti mi hanno votato nonostante una legge barbara”

Giovanni Satta, candidato consigliere regionale di Alleanza Sardegna-PLI, analizza la sconfitta del centrodestra: “Le elezioni non hanno funzionato per nessuno. Quando la metà dei sardi non vanno a votare, è indicativo del fatto che le cose non vadano bene per nessuno. E chi ha vinto è stato eletto solo da 1/4 degli elettori sardi e deve riflettere. Ovviamente, ci auguriamo che governino bene”, afferma Satta.

Il candidato presidente ha perso a Cagliari.

“Il candidato non è piaciuto ai sardi, lo indicano i circa 6mila voti disgiunti. E’ una persona che io stimo a livello umano, ma purtroppo sapevamo che i sondaggi dicevano che non fosse stimatissimo come sindaco a Cagliari, e purtroppo ha perso proprio a Cagliari“, prosegue Satta.

Le scelte sbagliate di Solinas.

“L’ex presidente Solinas ci ha messo del suo – afferma Satta -. Prima coi contrasti con due gruppi politici che si sono schierati dall’altra parte, Sardegna in Comune di Franco Cuccureddu, storicamente di centrodestra, e Fortza Paris, che ha preso 27mila voti. Questi gruppi si sono schierati dall’altra parte per i dissapori seminati da Solinas in questi 5 anni. E in più lo stesso Solinas ha ritardato la nomina del candidato presidente fino a due giorni prima della presentazione delle liste. Questo ci ha impedito di cercare anche altri alleati e recuperare quelli persi, oltre che di fare una campagna elettorale serena e con calma, come ha potuto farla la Todde”.

Oltre 2897 elettori per Giovanni Satta per il gioco dei quozienti delle liste potrebbe non essere eletto.

Satta forse non verrà eletto, ma è soddisfatto : “Risultato personale che mi ha pienamente soddisfatto dal punto di vista elettorale, con oltre 2897elettori. Però il quoziente di lista mi penalizza e non dovrei essere eletto. Il mio partito eleggerà candidati a Cagliari e Nuoro. Siamo nati il giorno prima delle elezioni, si può dire, e abbiamo preso 10mila voti più dell’UDC e qualche migliaio più della Lega, partiti che hanno una storia ben più lunga della nostra. Ci faremo forti di questo risultato e lavoreremo anche per le prossime tornate elettorali, a partire dalle Europee”.

“Ottenere tanti voti per me non era facile perché purtroppo ho avuto dei guai giudiziari, che sto risolvendo e ho risolto al 90%. Vuol dire che tutte le persone che hanno scritto il mio nome mi conoscono personalmente e hanno avuto fiducia in me e continuano ad averla. Ho sempre lavorato con umiltà, spero di poter continuare a farlo. Come sempre, con umiltà e proponendomi con educazione alla gente, guardandola negli occhi e non, come fano molti, dall’alto verso il basso. Ringrazio gli elettori, chi mi ha scelto, col cuore. Mi tocca il cuore la loro fiducia, nonostante i venti contrari a ogni tornata elettorale. Purtroppo c’è una legge che prevede di dichiarare impresentabili coloro che sono coinvolti in procedimenti penali. Una legge un po’ barbara, perché io non sono mai stato condannato“, conclude Giovanni Satta.

