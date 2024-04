Daspo per un uomo di Arzachena.

Un uomo con numerosi precedenti penali, che aveva già ricevuto un avviso orale dal Questore, si era presentato in vari locali di Arzachena brandendo una pistola in modo pericoloso, che si è poi rivelata essere una “scacciacani“, minacciando i presenti.

Questi fatti, che hanno generato una forte preoccupazione tra i cittadini e arrecato danni alla convivenza civile e alla sicurezza pubblica, hanno portato il Questore, in quanto autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, a emettere un provvedimento di divieto di accesso e permanenza nei locali pubblici del Comune di Arzachena e delle sue frazioni per 3 anni, con l’obbligo di presentarsi presso gli uffici di Polizia per un anno.

Il Daspo urbano (Dacur), notificato dal Commissariato di Porto Cervo in collaborazione con la Questura di Sassari, è finalizzato a prevenire ulteriori atti criminali e garantire la sicurezza e la tranquillità nell’intero territorio del comune di Arzachena.

