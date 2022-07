La presentazione del catamarano Lagoon 51 a Cala dei Sardi.

Mancano pochi giorni alla tappa più attesa del Summer Tour 2022 di Lagoon, cantiere leader mondiale nella produzione di catamarani da crociera. Il nuovo Lagoon 51 sarà in Sardegna, a Cala dei Sardi in Costa Smeralda, dal prossimo 29 luglio sino al 1° agosto per l’anteprima che lo vede protagonista. L’ultimo modello Lagoon sarà a disposizione di chi lo vorrà visitare nel Marina di Cala dei Sardi e al centro di uno shooting nelle acque della Costa Smeralda.



Da poco premiato come European Best Dealer dal Cantiere Lagoon, è Simone Morelli, patron del gruppo NSS ad ospitare questo grande evento nella base di Cala dei Sardi. “Il nuovo Lagoon 51 è un modello altamente innovativo – racconta Morelli – Oggi è sempre più importante proporre dei prodotti che abbiano a cuore la sostenibilità ambientale, cosa che per noi di Nss è una filosofia di vita sin dal principio. Il Lagoon 51 segue questo spirito green con delle innovazioni molto interessanti come i pannelli solari integrati sul fly bridge”.



Per gli ospiti interessati a visitare il primo Lagoon 51 varato dal cantiere di Bordeaux sono previsti intrattenimenti musicali e artistici con anche le performance musicali Jazz del contrabbassista Salvatore Maltana e la sua band, oltre l’esposizione “Rustical Chic” dell’artista Giacomo Vacca, opere d’arte realizzate usando tronchi restituiti dal mare. Le porte del Marina sono aperte al pubblico a partire dalle 9:30 del 29 luglio e dopo la visita al catamarano sarà possibile intrattenersi negli spazi liberi del Cala dei Sardi Lounge Bar.



L’evento, che ha già registrato importanti adesioni da clienti e giornalisti provenienti da tutta Italia, si integra in quel filone che vede Olbia principale protagonista della nautica in Sardegna e tra i punti di riferimento del Mediterraneo. Questo anche grazie al fatto che nel territorio operano aziende che sono delle vere e proprie eccellenze di livello nazionale ed internazionale. Il gruppo Nss guidato da Simone Morelli si sta particolarmente distinguendo, tanto che da tre anni di fila è il miglior venditore europeo di catamarani Lagoon ed è in corsa per il titolo mondiale, e la base di Cala dei Sardi nel Golfo di Cugnana è ormai un riconosciuto esempio virtuoso di struttura portuale eco compatibile.



Programma visite Lagoon 51: Il 29 e 30 luglio dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30; il 31 luglio dalle 16:30 alle 19:30 e il 1° agosto dalle 9:30 ore 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30.