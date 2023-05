Grandine enorme a Calangianus, diversi danni. Le previsioni in Gallura

Grandine e danni a Calangianus.

È un meteo atipico per il periodo, dove si sono verificati fenomeni tipici autunnali. Uno di questi a Calangianus, dove si è abbattuta la grandine con chicchi grandi quasi come noci. Anche altre parti del Nord Sardegna sono state colpite dal maltempo, dove in queste ore è in vigore un’allerta meteo da parte della protezione civile.

Mentre a Olbia non si sono verificate grandinate, nel piccolo paese della Gallura si è abbattuta una forte grandinata e sui social girano le foto dei grossi chicchi. Le precipitazioni, che sono durate circa un’ora, hanno causato rallentamenti sulla strada e danni agli alberi da frutto e ai vigneti, investiti dai grossi chicchi di grandine. La statale 131 all’altezza dell’altopiano di Campeda è stata particolarmente colpita, con la carreggiata completamente coperta dalla grandine e molti automobilisti che hanno preferito fermarsi nelle piazzole di sosta. Non ci sono state richieste di intervento ai vigili del fuoco o alla polstrada, ma i disagi per chi era in viaggio sono stati numerosi. Dopo la tempesta, a Calangianus è riapparso il sole e gli agricoltori e i proprietari dei vigneti hanno potuto fare la conta dei danni.

Questa situazione meteorologica sta facendo preoccupare non poco chi sta attendendo l’inizio della stagione estiva. Tra pochi giorni, infatti, sarà giugno ma ancora il tempo è molto instabile. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni?

Il meteo nei prossimi giorni in Gallura.

Nei prossimi due giorni, venerdì e sabato, prevediamo un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con qualche possibile addensamento locale. Le temperature rimarranno stabili e i venti saranno deboli e provenienti da varie direzioni. I mari saranno generalmente calmi, ma in alcune zone potrebbero presentarsi locali moto ondoso.

