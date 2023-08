Auto si ribalta sulla strada per Tempio, grave uno dei bambini

Brutto incidente stradale sulla strada per Tempio.

Questo pomeriggio, intorno alle 15:45, si è verificato un brutto incidente stradale che ha coinvolto due bambini. Un’auto con a bordo una famiglia di 4 persone originaria del Senegal stava viaggiando sulla strada statale 125, quando, all’incrocio con il passaggio a livello della ferrovia a scartamento ridotto Tempio-Palau, si è ribaltata.

Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato all’incidente stradale e ci sono dei feriti. In particolare, un bambino, a causa dell’impatto, è sbalzato fuori dall’auto ed è stato preso in carica dell’elisoccorso. La sorellina e i due genitori non sono in gravi condizioni. La squadra ha messo in sicurezza l’autovettura e sta mantenendo le condizioni di sicurezza nell’area di soccorso. Sul posto anche due ambulanze del 118 e i carabinieri. La strada risulta ancora chiusa al traffico.

