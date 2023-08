Carolina di Monaco è a San Teodoro, il suo super yacht è spettacolare

Le vacanze della principessa Carolina di Monaco in Sardegna.

Sulle coste di San Teodoro è stato avvistato un antico mega yacht elegante e lussuoso. È quello appartenente alla principessa Carolina di Monaco, che si sta godendo le vacanze a bordo della maestosa imbarcazione con la sua famiglia.

Anche lei non ha resistito alla bellezza della Gallura per concedersi qualche giorno in relax a bordo del suo Pacha III, una bellissima barca d’epoca, risalente agli anni ’30. Numerosi bagnanti sono rimasti affascinanti da questa presenza che è difficile non notare dalle spiagge teodorine. Il suo mega yacht d’epoca è il mezzo che la principessa utilizza spesso in estate per le sue vacanze, eredità di suo marito Stefano Casiraghi, morto negli anni ’90.

Il valore del suo super yacht è inestimabile, poiché è anche valore affettivo per Carolina di Monaco. Non per niente il suo nome deriva dalle iniziali dei suoi tre figli: Pier, Andrea e Charlotte, che sicuramente stanno trascorrendo le loro vacanze con la principessa monegasca.

