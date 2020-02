L’intervento e i soccorsi.

Grave incidente sul lavoro a Perdasdefogu. La squadra dei vigili del fuoco di Lanusei è intervenuta presso il comune di Perdasdefogu per soccorrere un uomo di 42 anni, rimasto vittima di un grave incidente mentre era intento ad eseguire di lavori agricoli usando una motozappa.

Nell’incidente il malcapitato è rimasto incastrato con una gamba all’interno della fresa . La squadra interventa ha dovuto procedere nello smontaggio di parte del mezzo agricolo per poter liberare l’arto. Sul posto carabinieri di Perdasdefogu l’elisoccorso servizio sanitario per prestare le prime cure. Al momento non si conoscono le condizioni dell’uomo.

