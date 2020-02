Ai Soliti Ignoti il titolare di Riposino, il primo bar in Sardegna dove si ordina il relax

L’identità non è stata indovinata.

Matteo Angioni, inventore del Riposino Bar, il primo locale in Italia dove è possibile fare un Riposino, un massaggio olistico di 15 minuti e gustare una tisana e una mela, è stato ospite venerdì sera come identità misteriosa alla trasmissione di RAI 1 “I soliti Ignoti”.

Matteo Angioni è stato l’ignoto numero 8: l’identità, nonostante l’indizio chiesto dal concorrente, non è stata indovinata. L’imprenditore ha precisato che “Riposino presto sarà inserito all’interno di un Atelier di lusso in centro a Cagliari. Il concept potrà essere ospitato in locali esistenti, rendendoli unici, attirando nuovi clienti e ampliando l’esperienza del cliente in negozio”.

(Visited 252 times, 253 visits today)