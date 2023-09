L’incidente a Santa Teresa Gallura.

Nella notte, intorno alle 23, un incidente ha coinvolto due pedoni, investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in via Nazionale a Santa Teresa Gallura. Lo scontro ha causato gravi ferite ad una coppia.

Rapido l’intervento dei soccorritori.

In risposta all’emergenza, le squadre di soccorso della Protezione Civile Lungoni hanno dispiegato sul luogo dell’incidente due ambulanze, insieme a una vettura medicalizzata proveniente da Tempio Pausania. Hanno immediatamente trasportato entrambi i pedoni in ospedale. La donna è stata scagliata violentemente a una distanza di oltre 3 metri dall’area dell’impatto. Il suo compagno, invece, ha subito un trauma cranico commotivo in seguito all’impatto con il parabrezza del veicolo coinvolto nell’incidente.

I rilievi dei carabinieri di Santa Teresa Gallura.

I carabinieri della stazione di Santa Teresa Gallura hanno condotto i rilievi. I militari hanno avviato un’indagine per stabilire le circostanze esatte dell’incidente e valutare eventuali responsabilità delle parti coinvolte.

Morto un 78enne investito sulla strada provinciale 24.

Nella notte tra domenica e lunedì, un uomo di 78 anni, nativo di Alà dei Sardi e residente a Olbia, ha perso la vita in un incidente verificatosi sulla strada provinciale 24, tra Padru e Loiri Porto San Paolo. L’anziano stava facendo ritorno da solo a casa a bordo di un CrossOver quando, per circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto, uscendo dalla carreggiata. Un veicolo lo ha colpito una volta uscito dall’auto a causa della pendenza della strada. I soccorritori hanno scoperto il suo corpo senza vita con il motore dell’auto ancora in funzione, la trasmissione in folle e il freno a mano non inserito. A nulla, purtroppo, sono serviti i tentativi di rianimazione.

