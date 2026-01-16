Grave lutto a Olbia, muore una mamma di soli 53 anni

L’addio a Halina Antonenca.

C’è grande dolore a Olbia per la prematura scomparsa di Halina Antonenca, venuta a mancare all’età di 53 anni. La notizia della sua morte ha profondamente colpito familiari, amici e conoscenti, che ricordano una donna dedita alla famiglia e attenta ai legami affettivi.

A darne l’annuncio sono il marito Vittorio e i figli Samuele e Andrea, insieme a tutti i parenti che hanno condiviso con lei momenti di vita quotidiana. La perdita lascia un grande vuoto tra chi le voleva bene, evidenziando l’importanza del suo ruolo nella vita familiare e nella comunità.

I funerali si terranno domani, sabato 17 gennaio, alle ore 12 presso la Chiesa Ortodossa nella zona di San Nicola, con partenza dalla Casa Funeraria La Pax Braccu, in via Bazzoni Sircana 13D. La cerimonia offrirà ai familiari, agli amici e alla comunità l’occasione di accompagnarla nell’ultimo saluto e di rendere omaggio alla sua memoria.

