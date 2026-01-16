Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

A Olbia cercano 1 tirocinante sarta.

Badesi

A Badesi cercano 1 tirocinante montatore di mobili, 1 tirocinante commesso delle vendite al minuto.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 1 tirocinante animatore turistico.

Palau

A Palau cercano 1 cuoco in bistrot, 1 addetto alle pulizie, 1 receptionist, 4 accompagnatori turistici, 1 esercente delle vendite al minuto in negozi, 1 aiuto cuoco in ristorante, 3 baristi, 1 aiuto cuoco in bistrot, 4 camerieri di ristorante, 1 lavapiatti, 2 pizzaioli, 2 operai addetti ai servizi di igiene e pulizia, 3 addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 2 operatori socio sanitari, 1 disegnatore tecnico, 1 tecnico della gestione di cantieri edili, 1 addetto alla contabilità. Si offre contratto a tempo determinato.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 4 specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili.

Olbia

A Olbia cercano 3 sarte, 1 biologo, 1 addetto a macchinari industriali per la vinificazione, 1 aiuto enologo. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 assistente contabile, 1 disegnatore tecnico. Si offre contratto a tempo determinato.

Sardegna

In Sardegna cercano 3 magazzinieri, 5 capo chef, 3 ufficiale elettronico / elettrotecnico, 10 assistenti d’ufficio, 5 shop assistant (cassiere di bordo), 5 operaio motorista, 3 cambusieri, 5 pizzaioli, 10 frigoristi di bordo, 20 elettricista e o secondo elettricista, 5 operai specializzati meccanici, 30 ufficiali di macchina, 5 1°ufficiale di macchina, 10 capo operaio / meccanici motoristi, 5 direttori di macchina, 50 piccoli di camera / addetti alle pulizie, 50 piccoli di cucina / assistenti cucina, 15 shop assistant, 15 marinai, 2 aiuto motorista / comune di macchina. Si offre contratto a tempo determinato.

Legge 68.

Olbia. 1 Addetto alla gestione dei magazzini

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto alla gestione dei magazzini iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei Cpi di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande dal 14 gennaio al 13 luglio. Info nel Cpi di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto non qualificato nei servizi di ristorazione

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto non qualificato nei servizi di ristorazione iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei Cpi di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 18 marzo. Info nel Cpi di appartenenza.

Sardegna. 1 Manovale

Un’azienda cerca, per tutto il territorio regionale, 1 manovale iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei Cpi di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande entro il 28 gennaio. Info nel Cpi di appartenenza.

