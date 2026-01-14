Olbia in lutto per la scomparsa di giovane padre: “Addio Giuseppe”

Addio a Giuseppe Demurtas.

Olbia è in lutto per la scomparsa prematura di un uomo. Aveva soltanto 57 anni Giuseppe Demurtas, che se ne è andato lasciando una moglie e una figlia. Noto come Pinuccio era conosciuto e voluto molto bene nella città gallurese.

La scomparsa di Demurtas è avvenuta improvvisamente, lasciando un profondo dolore tra i suoi famigliari e amici. Il 57enne è ricordato come un marito e padre amorevole. I suoi funerali si terranno giovedì 15 gennaio, alle ore 16:30, nella Basilica di San Simplicio a Olbia.

