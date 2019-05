Gregge di pecore invade la Olbia- Sassari: code e pericolo per le auto

Pecore in mezzo alla strada.

Questo pomeriggio, sulla strada Olbia- Sassari in direzione Berchidda, è spuntato un grosso gregge di pecore. Sono arrivate dal nulla e improvvisamente hanno invaso la rotonda che si trova sotto il paese di Berchidda. E non è la prima volta che questo accade.

Precisamente si tratta del pezzo della deviazione dovuto al cantiere per la quattro corsie del famoso lotto 5. Infatti, i mezzi che si devono recare da Olbia in direzione Sassari percorrono un tratto in mezzo alla campagna, attraverso la vecchia strada statale 199. Questa deviazione in mezzo alla natura crea, spesso, questo tipo di incontri pericolosi e già segnalati più volte.

In questo caso, immediato è stato l’intervento del pastore che ha riportato le proprie pecore nel suo terreno. Ma si è comunque formata una lunga e pericolosa colonna di macchine e tir, che hanno rallentato o si sono fermate per evitare di investire gli animali. Un grande pericolo per i mezzi che lì viaggiano a velocità sostenuta.

Un viaggio di routine ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. E così continua a tornare in mente quanto pericolosi siano gli animali incustoditi. Sono tantissimi gli incidenti stradali avvenuti negli ultimi anni dovuti ad animali di grossa o media taglia vaganti.

Gli animali selvatici possono diventare mine vaganti quando i loro spostamenti alla ricerca di cibo, di nuovi territori o nella stagione degli amori li portano ad attraversare delle strade. Un pericolo costante per gli automobilisti.

