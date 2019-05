Intervento sull’esterno del Comune di Tempio.

Procedono i lavori per la manutenzione straordinaria e il rifacimento delle facciate del Municipio di Tempio Pausania in piazza Gallura. Dopo un avvio a rilento a causa delle condizioni meteo pressoché invernali, l’augurio è che la primavera sia arrivata davvero e che tutto possa procedere senza ulteriori intoppi. La durata dei lavori è prevista in due mesi.

Il responsabile del progetto di rifacimento è l’architetto Giancarmelo Serra, dirigente dell’Uffico tecnico comunale, mentre l’architetto Paolo Bazzu ha curato la progettazione e la direzione lavori. Il progetto esecutivo è stato approvato dall’ufficio competente sul finire del 2018, mentre lo scorso febbraio è arrivato il via libera da parte della Soprintendenza.

L’edificio, infatti, vanta quasi 140 anni di storia, costruito nel 1882 su progetto dell’architetto Francesco Maria Cabella, massone nonché sindaco di Tempio nei primi anni del ‘900. Il Municipio prese il posto del vecchio convento delle Monache Cappuccine: parte del perimetro del convento è ancora oggi rintracciabile sulla pavimentazione dell’antistante Piazza Gallura.

L’intervento, finanziato con risorse comunali per oltre 93.000 euro, verrà eseguito dalla Costruzioni Generali Berton di Ossi. L’importante manutenzione straordinaria era indispensabile per la sicurezza di alcune balconate particolarmente usurate, per il decoro delle facciate e, di conseguenza, di tutto il centro storico cittadino.

