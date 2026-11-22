La Zeus Palace della Grimaldi è arrivata a Olbia da Livorno, ma un garage è bloccato per problemi tecnici. Tante le lamentele a bordo da parte di chi è ostaggio da ore. Ieri sera il traghetto è partito in ritardo dal porto toscano e stamattina è arrivato a Olbia. Le operazioni di sbarco sono partite normalmente, poi c’è stato qualche intoppo. “Eravamo già in auto, pronti a scendere quando ci hanno detto che nel ponte numero 4 c’era qualche problema tecnico – racconta Marco Barretta, ristoratore maddalenino a bordo della Zeus Palace -. I tempi si stavano dilungando, poi ci hanno detto che il problema alla rampa del nostro garage era più serio del previsto”.

Il tempo continuava a passare, con auto e passeggeri bloccati negli spazi angusti del garage dove i mezzi sono tutti attaccati. “Il personale di bordo è stato gentile: col passare delle ore ci hanno permesso di accedere nuovamente alle cabine e ci hanno offerto il pranzo – continua Barretta -. Chi ha potuto ha lasciato il traghetto e preso un taxi per tornare a casa, pagando cifre notevoli. Mentre in tanti siamo rimasti qui per le nostre auto. Ci sono passeggeri che hanno visite mediche e impegni urgenti, tutti bloccati qui a bordo”. Gli ospiti forzati stanno sopportando con tranquillità la situazione d’emergenza, ma questi passeggeri che sono a bordo da quasi 24 ore si stanno organizzando sul piano legale per far valere i propri diritti.

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