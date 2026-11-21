Le previsioni meteo per Olbia.

Nessuna pioggia in vista, ma forti raffiche di vento nel pomeriggio. È questa la situazione meteorologica prevista a Olbia per domenica 22 novembre, secondo le rilevazioni di 3bMeteo. Nel corso della giornata i cieli si presenteranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con condizioni stabili e senza piogge. Le temperature oscilleranno tra una minima di 12 gradi e una massima di 23 gradi.

A caratterizzare l’evoluzione meteorologica sarà soprattutto il vento. Nelle prime ore del mattino soffierà debolmente da Sud-Sudovest, mentre nel pomeriggio è atteso un deciso rinforzo, con correnti forti da Ovest-Nordovest. Poche variazioni, invece, per quanto riguarda il mare, che resterà poco mosso.

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