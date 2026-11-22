Costa Smeralda e New York: l’asse aereo che ridisegna l’accessibilità internazionale della Sardegna.

Il legame strategico tra la Gallura e il mercato Usa si consolida attraverso risultati concreti grazie al ponte aereo con New York. Chiusa registrando numeri di assoluto rilievo la stagione inaugurale del volo diretto tra l’aeroporto Olbia Costa Smeralda – Karim Aga Khan e lo scalo di New York JFK. Il volo diretto operato da Delta Air Lines.

Nel periodo compreso tra maggio e ottobre 2026, la rotta ha registrato il transito di circa 32mila passeggeri, mantenendo un coefficiente di riempimento medio superiore all’80%. A testimonianza degli elevati standard operativi e della professionalità nella gestione dei flussi internazionali, c’è stato un riconoscimento per la Geasar. Da Delta Air Lines è arrivato il prestigioso riconoscimento “Station of the Year” per il mese di settembre.

L’evoluzione prevista nel 2027

L’espansione dei collegamenti diretti verso gli Stati Uniti farà un ulteriore salto di qualità nel 2027. Alle quattro frequenze settimanali previste da Delta Air Lines si aggiungeranno tre nuovi voli diretti operati da United Airlines con destinazione Newark. L’offerta complessiva salirà così a sette collegamenti settimanali tra il nord della Sardegna e la metropoli americana.

Questo potenziamento infrastrutturale rafforza in modo decisivo l’attrattività e la proiezione globale della destinazione, intercettando la crescente domanda del segmento turistico statunitense. Fin dalle sue origini, la Costa Smeralda ha fondato la propria identità sull’ospitalità d’eccellenza e sul dialogo tra culture differenti. Il consolidamento dell’asse con New York rappresenta una naturale evoluzione di questa vocazione cosmopolita. Destinata a proiettare il territorio verso una dimensione internazionale sempre più radicata.

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